T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 yaşındaki iki kızı taciz ettiği suçlamasıyla tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 8 yaşındaki iki kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 51 yaşındaki Metin Ç

22 Ağustos 2017 18:29

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 8 yaşındaki iki kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 51 yaşındaki Metin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay dün Atakum İlçesi Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan 8 yaşındaki iki kız çocuğu, yeni açılan petshopa gidip burada bulunan hayvanları sevmeye başladı. Emekli olan ve işyeri sahibini tanıdığı için arasıra gelip petsohopta çalışan Metin Ç., kızlara hayvanları göstereceğini söyleyip işyerinin sakin bir kısmına götürüp burada elle cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından eve giden çocuklar, durumu ailelerine anlattı. Aileler de polise giderek şikayette bulundu.
Şikayetin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüpheli Metin Ç., savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede de ifade veren Metin Ç., \'cinsel istismar\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHASAMSUNMetinOlayAtakumMimar Sinan MahallesiEmekliOlayınAilelerEmniyet MüdürlüğüNöbetçiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24