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8 yaşındaki çocuk parkta bulduğu tabanca ile arkadaşını yaraladı

İddiaya göre, parkta oyun oynayan küçük çocuk, çimenlerin arasında bulduğu tabancayı eline alarak tetiğe bastı

28 Eylül 2016 00:04

Bursa'da 8 yaşındaki B.N.T., parkta oynarken çimenlerin arasında bulduğu kurusıkı tabanca ile 9 yaşındaki arkadaşını yaraladı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta oyun oynayan B.N.T, çimenlerin arasında bulduğu tabancayı eline alarak tetiğe bastı. İçinde fişek bulunan tabanca ateş alarak, oyun oynadığı kendisinden bir yaş büyük olan kız arkadaşı i A.Y.'yi bacağından yaraladı. Çevredekiler, durumu fark ederek 112'ye ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.Y.'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkadaşını yaralayan  B.N.T, ise yaşının küçük olması sebebiyle yanında kaldığı babaannesi A.T.'ye teslim edildi. Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmayla, tabancanın M.H.'ye ait olduğu tespit edildi.  

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

 

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