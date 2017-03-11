8 yaşındaki çocuk ishal şikâyetiyle gittiği hastanede öldü

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Halil İbrahim Yılmaz, hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı Gülüç Beldesi'nde oturan 34 yaşındaki İsa Yılmaz, ishal ve kusma şikayetiyle ilkokul öğrencisi oğlu Halil İbrahim'i, Özel Anadolu Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenede Yılmaz'a iddiaya göre; bronşit tanısı kondu. Acil Servis'te serum takılan Halil İbrahim Yılmaz, bir süre sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi.



DHA’da yer alan habere göre, çocuklarının ölüm haberini alan Yılmaz ailesinin bireyleri, sinir krizleri geçirdi. 32 yaşındaki Hatice Yılmaz, oğlunun cansız bedenini son kez gördükten sonra "Ayakları sıcacık, doktor çağırın, belki yaşıyordur" diyerek gözyaşı döktü.

Baba İsa Yılmaz ise oğlunu kusma ve ishal şikayetiyle sabah saatlerinde hastaneye getirdiğini, doktorun ise bronşit tanısı koyduğunu söyledi. Serum tedavisi uygulanırken oğlunun yaşamını yitirdiğini söyleyen Yılmaz, görevlilerin ihmalı olduğunu öne sürerek suç duyurusunda buluncağını söyledi.



Yılmaz'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.