8 yaşındaki çocuk: Babam annemi vurdu, sigaraya başladım; uyuşturucu alınca hep onu düşünüyorum

Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşı 8'e kadar düştü. "7 yaşında sigara başladığını belirten" 8 yaşındaki E.Ş, "Sonra bali ve hap içtim. Babam annemi vurduktan sonra abimle takıldık, onunlayken içtim. Anneme çok üzüldüm. Bazen de içince halüsinasyon görüyorum. Uyuşturucu alınca annemi düşünüyorum" dedi.

12 yaşındaki A.U ise babasının ölümünden sonra uyuşturucuya başladığını söyledi. "Annem de bizi şımardığımızda çok dövmeye başlamıştı" diyen A.U., "Ben de öyle zamanlarda Taksim’e geliyordum. Bayram sokakta arkadaşlarla tanıştım. Bali, tiner, bonzai, hap, ne bulurlarsa içiyorlardı. Ben de onlarla birlikte önce bali, sonra bonzai, sonra da diğer maddeleri içmeye başladım" ifadesini kullandı.

Tedavi görmek istediğini belirten 9 yaşındaki H.I ise sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen kendi kendime konuşuyorum, bırakacağım. Kalbimde delik var. Ben tedavi olmak istiyorum çünkü kalbim yüzünden öleceğim. Kurtulmak istiyorum."

Meltem Yılmaz'ın, 8, 9, 10 ve 12 yaşındaki çocuklarla yaptığı söyleşi şöyle:

»Seni tanıyabilir miyiz?

Adanalı’yım, Okmeydanı’nda oturuyoruz, 3 erkek bir kız kardeşim var. Babam, 2014 yılında, Dragon Festivali sırasında, kendisine küfreden bir güvenlik görevlisine küfürle cevap vermesi nedeniyle, o güvenlik görevlisi tarafından, gözümün önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Sonrasında katil ceza bile almadı. Ben o zamana kadar okula gidiyordum ama bıraktım, soğutmacıda çalışmaya başladım. Ayda 600 kazanıyor, o parayı eve bırakıyordum.

»Maddeye ne zaman ve nasıl başladın?

Babam öldükten sonra çok üzüldüm. Annem de bizi şımardığımızda çok dövmeye başlamıştı. Ben de öyle zamanlarda Taksim’e geliyordum. Bayram sokakta arkadaşlarla tanıştım. Bali, tiner, bonzai, hap, ne bulurlarsa içiyorlardı. Ben de onlarla birlikte önce bali, sonra bonzai, sonra da diğer maddeleri içmeye başladım. Parayı, Taksim’de sinyal çekip buluyoruz. İnsanlardan para istemeye utanmıyorum. Böyle böyle günde 30- 40 lira kazanıyorum. Para istediğimiz insanların bazısı iyi bazısı kötü davranıyor bize. Hatta bazısı dayak bile atıyor. Geçen gün üstümüze soğuk su döken bile oldu. Yine de eve pek gitmeyi istemiyorum çünkü annem bazı günler kafamın güzel olduğunu anlıyor.

»Arkadaş ortamınızda, uyuşturucu kullandığınızda neler yaşıyorsunuz?

Uyuşturucu kullandıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorsun. O sırada her şeyi yapabilirsin ve hatırlamazsın. Ben hırsızlık yapıyorum bazen, ayakkabım yoksa ayakkabı çalıyorum. Yaralama, öldürme olayları da yaşanıyor bazen kafayı bulunca.

»Nasıl?

Mesela geçen gün üç kişi oturuyorduk. Yanımdaki iki kişi kavgaya tutuştu. Kavga büyüdü, biri diğerini yere yatırdı, kafasına bıçakla vurmaya başladı. Saydım, tam altı kere bıçakla vurdu ve kaçtı. Sonra da yakalanmadı. Bonzai bağımlıları içmesem ölürüm diye düşünüyorlar. O yüzden 1- 2 lira için arkadaşlarını öldürüyorlar.



»Arkadaş çevrende kullananlardan aynı zamanda satanlar da vardır herhalde. Satmaya, kim, nasıl ikna ediyor sizi?

Dışardan ortamımıza geliyorlar. Yanımıza oturup sigara uzatıyorlar. Konuşmaya başlıyorlar. “Biz sizin uyuşturucu masrafınızı hallederiz, cebinize para da koyarız, siz sadece polis gelince bize haber verin” diyorlar. Öyle ikna ediyorlar.

»Çok kullanan var mı ?

Çok fazla. Benim başladığım zamana bakıyorum, şimdiye bakıyorum, çok fazla olmuş. Şu an uyuşturucu bulmak istesen en fazla 30 dakikada istediğin uyuşturucuyu bulursun. Bir kontrolü yok. Tarlabaşı, Sarıgöl, Okmeydanı, İstiklal, Bağcılar her yerde satılıyor.

»Gelecek için ne hayal kuruyorsun? Tedavi olmak ister misin?

Maddeden ölen çok arkadaşımız var. Ben de geçen gün bayılmışım, burnum kanamış. Bonzai içen en fazla 10 yıl yaşar biliyoruz ama ben bağımlı değilim. Devlet, babamın katiline ceza vermedi ya devletin beni tedavi etmesini istemem. Ben maddeyi istediğim zaman bırakırım.



“Bali, bonzai, hap, hepsini içiyoruz”

S.Ş ve E.Ş, madde bağımlısı iki kardeş. S.Ş 10, E.Ş ise 8 yaşında. Babalarının annelerini öldürmesinden sonra uyuşturucu ile tanışmışlar. Bali ve bonzai kullanıyorlar.

»S.Ş sen nasıl başladın maddeye?

1 sene önce, heveslendim öyle başladım. Babam annemi vurdu. Annem öldü, babam hapse girdi. Ondan sonra başladım. Kullanan arkadaşların yanına gittim bana da verin dedim. Geçmişte evde her zaman mutluydum ama annemin ölmesi kötü oldu. Bali, bonzai, hap hepsini kullanıyorum. Şimdi bize nenem ve dedem bakıyor ve içtiğimi anlamıyorlar.

»Ne hissediyorsun içtiğinde?

İlk içtiğimde başım döndü sonra bayılmışım. Uyandığımda kafam geçmişti. Bonzayi 5- 6 kere içtim sonra hapa geçtim. İçtiğimde annem varmış gibi oluyor. Halüsinasyon görüyorum. Bazen evler üstüme üstüme geliyor sinirleniyorum. Ama genelde iyi hissediyorum.

»Okulda anlamıyorlar mı?

Okulda içmiyorum ki. Okulda, benim gibi kullanan arkadaşlarım da var. Biz kullananlar ayrı bir grup oluyoruz. Ama okulu aksatmıyorum. Ödevlerimi de yapmaya çalışıyorum. Okulu sonuna kadar okuyacağım.

»İçmediğinde ne hissediyorsun?

Artık alışkanlık oldu, vücudum istiyor. Ben içmek istemiyorum aslında, bırakmak istiyorum. Zaten insanlar da bize kötü davranıyor. Yoldan geçenler ‘Siz ne yapıyorsunuz’ diyor, ben de ‘Bırakmaya çalışıyorum ama bırakamıyorum’ diyorum. Babam duysa bizi öldürür. Babamı görmeye gidiyoruz bazen, bizi çok seviyor, biz de onu seviyoruz. Babam 23 yıl yedi. Daha 15 senesi var.

E.Ş: Bali çekince annemi görüyorum

»E.Ş, sen 8 yaşındasın. Uyuşturucu kullanmaya ne zaman, kiminle başladın?

7 yaşında sigaraya başladım. Sonra bali ve hap içtim. Babam annemi vurduktan sonra abimle takıldık, onunlayken içtim. Şimdi tek bali içiyorum bir de çakmak kokluyorum.

»İçince ne yapıyorsun?

Diskodaymış gibi hissediyorum kendimi. Rap yapıyorum. Rap yapmayı bilgisayarda öğrendim. Evde abimle bilgisayarı açıp rap izliyoruz. Bazen de içince halüsinasyon görüyorum.

»Neyin halüsinasyonunu görüyorsun?

Anneme çok üzüldüm. Uyuşturucu alınca annemi düşünüyorum.

»İçince arkadaş ortamınızda neler yapıyorsunuz?

Kışın sokakta olmak zor oluyor. Genelde en çok baliyi kim çekecek yarışması yapıyoruz. Bir, iki, üç deyip çekiyoruz baliyi. Birinci olana bir paket sigara veriyoruz. Beni bir kere zikire götürdüler, kendilerine şiş sokuyorlardı, korktum kaçtım.

»Ama böyle uyuşturucu kullanarak nereye kadar devam edebilirsin? Bu madde sana zarar vermiyor mu?

Veriyor ama ben zaten ilerde şehit olmak istiyorum. Belki uyuşturucuyu bırakıp nargile içmeye başlarım. Evet maça gidince nefesim kesiliyor. Çok koşamıyorum. Eskiden daha fazla koşardım.



9 yaşındaki H.I:Kalbim delik bırakmak istiyorum

»H.I sen ne zaman başladın?

Ben ilk sigaraya 6 yaşında başladım, babamdan gördüm. Ondan hoşuma gitti. Babam hamal. 7 yaşımda da baliye başladım. Her Allah’ın günü kullandım. 5 tüp kullandım günde. Sonra bonzaiye başladım. Bir kere yerde bonzai buldum içtim 5 saat sonra zor kendime getirdi arkadaşlar.

»Ailen anlamıyor mu?

Geç gidiyorum eve, babam nerdeydin diyor, geziyordum diyorum. Evde kavga gürültü eskiden çok oluyordu, artık olmuyor. 5 kardeşiz bir tek ben kullanıyorum. Bazen kendi kendime konuşuyorum, bırakacağım diyorum. Tedavi olsam iyi olur çünkü kalbim delik. Bali içince ayakta duramıyorum. Keşke hiç içmeseydim diyorum.

»Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Ben de ilerde asker olmak istiyorum. Ben de şehit olmak istiyorum vatanım için. Ama şu an okula gitmiyorum çalışıyorum. Mutfak dolap işleri yapıyorum. Ayda 400 alıyorum günde 7 saat çalışıyorum.

»Neden gitmiyorsun?

Ben kendim istedim çalışmayı. Okula giderken çok kavga oluyordu, sonra müdür yardımcısı bana “Bir daha gelme” dedi. Annem de, “Bu sene çalış seneye seni okula tekrar sokacağım” dedi. Çalışmayı çok istemiyorum çünkü yoruluyorum.

»Kendini diğer çocuklardan farklı hissediyor musun?

Hayır. Benim 7 yaşında arkadaşım bile bali çekiyor. Ama ben tedavi olmak istiyorum çünkü kalbim yüzünden öleceğim. Kurtulmak istiyorum.