8 yaşındaki çocuğunun boğazına benzin döküp yaktı!

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Rusya'da yaşayan 31 yaşındaki Anastasia Baulina, 8 yaşındaki oğlunu boğazına benzin döküp ateşe vererek öldürdü.

Dailymail'de yer alan habere göre, Rusya'da sekiz yaşındaki oğlunu boğazına benzin döküp ateşe vererek öldüren Baulina gözaltına alındı. Polis raporlarının aktardığına göre, oğlunun üvey babasına "annesinin sevgilisi olduğunu" söylemesi sonucu sinirlenen Paulina, oğlunun boğazından bir bidon benzin döktü. Paulina daha sonra benzini ateşe verdi.

Hayatını kaybeden çocuk Andrey'in 12 yaşındaki kız kardeşi Natasha, kardeşi Andrey ağlarken annesinin boğazına benzin döktüğünü anlattı. Olay sırasında üvey baba Pavel Pavlin söndürüp ambulans çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Andrey yüzde 45 yanık sonucu hayatını kaybetti.

Görgü tanığı komşu Nina Chetverikova, Life'a, ''Onu otobüs durağında gördüm, kocasıyla kavga etti. Görünüşe göre bunu çocuklarından çıkardı.'' dedi.

Anne Baulina cinayet soruşturması sonucu suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezası alacak.