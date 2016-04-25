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8 yaşındaki çocuğun cesedi Ankara Çayı'nda bulundu

Serdal Kandemir 14 Nisan'da kaybolmuştu

25 Nisan 2016 01:52

Etimesgut’ta Ankara Çayı'nda bulunan çocuk cesedinin 14 Nisan'da İmrahor deresine düşen 8 yaşındaki Serdal Kandemir'e ait olduğu bildirildi. Yüzü tanınmayacak halde olan küçük çocuğu, dayısı teşhis edemedi. Annesinin kazağından tanıyarak teşhis ettiği bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara'da, okuldan çıktıktan sonra 10 gündür kendisinden haber alınamayan ilköğretim okulu öğrencisi 8 yaşındaki Serdar Kandemir en son görüldüğü yer olan İmrahor Deresi ve civarı günlerce aranmış ancak bulunamamıştı. Akşam saatlerinde Etimesgut Etiler Caddesi üzerindeki Ankara Çayı kenarında bir çocuk cesedi bulundu. 

Olay yeri incelemelerinin ardından uzun süre suda kaldığı için tanınamayacak halde olan çocuğun cesedi, Sincan Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Cesedin burada Kandemir'in annesi tarafından elbise ve ayakkabılarından teşhis edildiği öğrenildi. Kandemir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp morguna gönderildi. 

Olayın ardından Kandemir'in ailesi Adli tıp kurumuna geldi. Kandemir'in ailesinin üzgün olduğu görüldü.

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