8 yaşındaki çocuğu öldürüp el arabası ile çöpe atmış

Sultangazi'de evden çıktıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı, komşuları Afganistan uyruklu Asad Khan'ın öldürerek çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Khan'ın polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'dan uzun süre haber alınamaması üzerine ailesi polise başvurdu. Ekipler, çocuğu bulmak için çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından Read'in komşuları olan Afgan uyruklu Asad Khan ile birlikte yürüdüğü görüntülerine ulaştı.

İşe gitmemiş

Khan'ın son günlerde işe de gitmediğini belirleyen ekipler şüphelinin Ümraniye'de bir adreste gizlendiğini tespit etti. Dün de yapılan operasyonla Asad Khan gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf etti

Asad Khan'ın emniyetteki sorgusunda Read'i öldürdüğünü ve cesedi de bir çöp konteynerine attığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, ifade üzerine çöp konteynerinin kontrol ederek cesedin burada olmadığını belirledi. Cesedin çöp arabası ile Kemerburgaz Çöplüğü'ne götürüldüğünü tespit eden ekipler burada arama çalışmasına başladı.

Komşuları konuştu

Suriyeli ailenin bir komşusu, 8 yaşındaki Read Aşram'ın çarşamba gününden beridir kayıp olduğu ve o günden bu yana aradıklarını, zanlının ise sürekli Suriyeli aile ile konuşup vakit geçirdiğini söyledi. 3 senedir aynı evde yaşayan Suriyeli ailenin 4 çocuğu olduğu, kayıp olan Read'ın bu sene okula gideceği öğrenildi.

Yanyana yürümeleri ve el arabasını götürdüğü an kamerada

Bu arada cinayet şüphelisinin çocukla evinin yakınlarında bir sokakta yan yana yürüdüğü anlar ile oto tamirhanesine ait el arabasını ödünç aldığı ve daha sonra el arabasını getirdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

"El arabasıyla işi olan alıp, götürür"

El arabasının bulunduğu oto tamir dükkanında çalışan İbrahim Peker, "Çevredekiler lazım olunca el arabasını alıp işini halleder, daha sonra yerine bırakır. Biz yoğun çalışıyoruz, kimin alıp almadığını göremiyoruz" dedi.

Başka bir çalışan Metin Yıldız ise, Suriyeli Read'ın mahallede çok sevildiğini, devamlı kendisini gördüklerini söyledi. (DHA)