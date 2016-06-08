8 yaşındaki Aleyna, Avusturya’da satranç şampiyonu oldu

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Türk kızı Aleyna Altınışık, satranç turnuvasında Avusturya şampiyonu oldu.

Al Jazeera Turk’un haberine göre, Aleyna Altınışık, Avusturya'nın Kärnten eyaletinde 27-29 Mayıs'ta düzenlenen satranç turnuvasında rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Toplam altı oyun sonucunda 79 katılımcı arasından finale kalan iki isimden biri olan Aleyna, finaldeki rakibini 1 saat 40 dakika süren çekişmeli bir oyun sonucunda yenerek Avusturya Satranç Şampiyonu oldu.



Avusturya'yı temsil edecek

Kurallar gereği, Avrupa şampiyonası ya da dünya şampiyonasına katılma tercihi sunulan Aleyna, yetkililere dünya şampiyonasına katılmak istediğini bildirdi. Aleyna, Gürcistan'ın başkenti Batum'da 19 Ekim 2016 tarihinde başlayacak dünya şampiyonasında 8 yaş ve altı kategorisinde Avusturya'yı temsil edecek. Dünya şampiyonluğunu hedefleyen Aleyna, yaklaşık 2 hafta sürecek turnuvada 90 farklı ülkeden gelen satranç oyuncularıyla yarışacak.

"Dünya şampiyonu olacağım"

Aleyna, 2014 yılının Eylül ayında okulunda katıldığı satranç yarışmalarında başarılı olduğunu, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle çok çalışarak Avusturya şampiyonuna kazandığını söyledi. Dünya şampiyonu olmak istediğini belirten Aleyna, "Çok çalışarak Avusturya şampiyonu oldum. Şimdi daha da çok çalışarak dünya şampiyonu olacağım" dedi.

"Kızımın alacağı başarı bütün Türklerin başarısı olacak"

Anne Nurcan Altınışık, eşiyle kendisinin satranç bilmediklerini belirterek kızları Aleyna'nın sosyalleşmesi için okuldaki satranç kulübüne yazdırdıklarını söyledi. Altınışık, "Kısa sürede böyle bir başarı kazanması ve dünya şampiyonasında Avusturya'yı temsil edecek olması bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Baba Atilla Altınışık da kızlarının başarısından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek "Kızımın alacağı başarı bütün Türklerin başarısı olacak ve bizi olduğu kadar bütün Türkleri de gururlandıracağından eminim." diye konuştu.