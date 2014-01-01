8 yaşında koyun otlatırken ölen Sera için valilikten 26 bin lira tazminat

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Alaca köyü Şenyayla mevkiinde koyun otlattığı sırada eline aldığı cismin patlaması sonucu yaşamını yitiren Sera Yavuz için Diyarbakır Valiliği, 26 bin 947 lira 17 kuruş tazminat ödedi.

8 Ağustos 2012’de evinin yakınındaki arazide koyun otlattığı sırada bulduğu ve eline aldığı cismin patlaması sonucu ölen 8 yaşındaki Sera Yavuz için ailesi tarafından açılan dava sonuçlandı. Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır Valiliği ‘Terör ve Terörden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı’na 4 Nisan günü yapılan tazminat başvurusuna ilişkin aileye cenaze yardımı için bin 104 lira 72 kuruş, ölüm için ise 25 bin 842 lira 95 kuruş tazminat ödedi.

Yavuz’un yaşamını yitirdiği patlamanın ardından açılan soruşturma kapsamında Lice Cumhuriyet Savcılığı'nın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nden, Sera’nın vücudundan çıkan bulgularda yapmasını istediği inceleme raporunun ‘Netice ve Kanaat’ bölümünde, “8 yaşındaki kız çocuğunun patlayıcı bir cismin patlaması sonucu hayatını kaybetmesi olayında; kim veya kimler tarafından atıldığı/kullanıldığı tesit edilemeyen, ancak çeşitli sebeplerden dolayı patlamayan 40 mm mühimmatın görünüm ve şeklinin ilgi çekici olması nedeniyle bomba konusunda bilgisi olmayan üçüncü kişiler tarafından arazide bulunmasının mümkün olduğu, ancak mühimmatı bulan kişilerin, tapa sistemi kurulu olması nedeniyle her an patlayacak durumda olan mühimmat üzerinde gerçekleştirilecek darbe, itme, vurma veya bulunduğu yerden hareket ettirilmesi gibi dış tesirler neticesinde söz konusu mühimmatın patlayarak, bu tür müessif olayların meydana gelmesine sebebiyet vermiş olabileceği” değerlendirmesine yer verildi.

Örtbas ediliyor

Yavuz ailesinin avukatı Diyar Rüknedin Çetedir, cinayetin devlet tarafından örtbas edilmek istendiğini, ailenin çocuklarının ölümüne sebep olanların ortaya çıkması için yürütmüş olduğu mücadelenin tazminat yoluyla engellenmek istendiğini söyledi. Çok basit bir cinayet davasında bile verilen tazminat miktarının bu rakamın üzerinde olduğunu belirten Çetedir, cinayetin faillerinin ortaya çıkarılması için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.