8 vekil, 17 önergeyle gri pasaport skandalını sordu, Soylu’dan beş ay sonra tek cümlelik yanıt geldi: 19 ilde soruşturma yürütülüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri pasaport skandalına ilişkin sorulara beş ay sonra tek cümlelik yanıt verdi. 8 milletvekilinin 17 ayrı soru önergesini toplu şekilde yanıtlayan Soylu, “19 ilde inceleme ve soruşturma yürütülmektedir” ifadesini kullanmakla yetindi.

AKP’li Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin usulsüz şekilde 43 kişiye hizmet pasaportu verdiğinin ortaya çıkmasının ardından gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş ve farklı illerde başka ilçe belediyelerinin de kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet pasaportu verdiği anlaşılmıştı. Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla hizmet pasaportu alan 43 kişinin çevre eğitimi adı altında Almanya’ya gittiği ve geri dönmediği, Adana’nın MHP’li Karataş Belediyesi’nin de 2019 yılında 30 kişiye mehter takımı adı altında hizmet pasaportu verilmesini sağladığı, yurt dışına çıkan bu kişilerden 20’sinin Türkiye’ye dönmediği açıklanmıştı.

17 ayrı soru önergesiyle soruldu

İçişleri Bakanlığı, farklı belediyelerle ilgili peş peşe gelen iddialar üzerine kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik belediyelere soruşturma açtı. Belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığı yapıldığına ilişkin iddialar TBMM gündemine de geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ile Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye toplam 17 ayrı soru önergesi sundu. Vekiller, hangi belediyelerin kamu görevlisi olmadığı halde kaç kişiye gri pasaport verdiğini, bu yolla yurt dışına gidenlerden kaçının Türkiye’ye dönmediği ve bu şekilde belediyelerde menfaat elde eden kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik sorularına yanıt istedi.

19 ilde soruşturma yürütülüyor

Milletvekillerinin 23-29 Nisan tarihleri arasında sorduğu sorulara toplu şekilde yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruların birçoğunu yanıtsız bıraktı. Soylu, tek cümlelik yanıtında “Soru önergesinde belirtilen hizmet damgalı pasaport iş ve işlemleri, 5682 sayılı Pasaport Kanunu doğrultusunda yürütülmekte olup söz konusu konuya ilişkin Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca 19 ilde inceleme ve soruşturma yürütülmektedir” ifadesini kullandı.

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