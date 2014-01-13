Fuhuş operasyonunda 8 uzman çavuş tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından fuhuş şebekesine yönelik 20 gün içerisinde yapılan 2 operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 8 uzman çavuşun da bulunduğu toplam 40 şüpheli tutuklandı. Savcılık, soruşturma için gizlilik kararı aldırırken, şebekenin küçük yaştaki çocuklara da fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri alınan bir istihbaratı değerlendirerek Şırnak ve ilçeleri ile Diyarbakır ve Van’da eşzamanlı olarak 200 polis ile son 20 gün içerisinde 2 ayrı fuhuş operasyonu düzenlendiği açıklandı. Açıklamada gözaltına alınan 52 şüpheliden 40’ının tutuklandığı belirtildi.



Gizlilik kararı alındı

Tutuklanan 40 şüpheliden 8’inin uzman çavuş olduğu ve ’Suç işlemek adına örgüt kurmak ve yönetmek’, ’Çocuğun cinsel istismarı’, ’İnsan ticareti’, ’Fuhuş amaçlı çocuk ve kadın pazarlamak’, ’Fuhuşa aracılık etmek’, ’Tehdit, şantaj ve hakaret’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandıkları belirtildi.

Şırnak’ta son 20 gün içirisinde aralarında askerlerin de bulunduğu 40 kişinin tutuklanması ile sonuçlanan soruşturma ile ilgili gizlilik kararı aldırdığı belirtilerken, fuhuş yaptırılan kişiler arasında çocuklarında bulunduğu belirtildi. Şırnak Emniyet Müdürlüğü ilk dalga operasyonun yapıldığı 21 Aralık’tan bir gün sonra yaptığı yazılı açıklamada, şöyle demişti:

“Örgüt kapsamında, İnsan ticareti-fuhuş amaçlı kadın pazarlamak, fuhuşa aracılık etmek, kolaylaştırmak, yer temin etmek, tehdit, şantaj, hakaret gibi suçların işlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 21.12.2013 tarihinde sabah saatlerinde, 200 polisin katılımıyla, başta Şırnak ve ilçelerinin olduğu, Diyarbakır ve Van illeri de olmak üzere toplam 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, içerisinde örgüt liderleri, örgüt üyeleri ve örgüte yardım-yataklık yapanların bulunduğu toplam 30 şüpheli yakalanmıştır.”