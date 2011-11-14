-8 Türk'ün katil zanlısı tutuklandı BERLİN (A.A) - 14.11.2011 - Almanya'da 2000 yılından bu yana öldürülen 8 Türk, 1 Yunan ve 1 kadın polisin cinayetlerinden sorumlu olmakla suçlanan Beate Zschaepe adlı aşırı sağcı kadın tutuklandı. Karlsruhe kentindeki Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Zschaepe'nin bir terör grubu kurmak ve bu gruba üye olmakla suçlandığı belirtildi. Zschaepe'nin, intihar eden aşırı sağcı arkadaşları Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile birlikte "Nasyonalsosyalist Yeraltı" (NSU) adlı terör grubunu oluşturarak cinayetlerin işlenmesine yardımcı olduğu tahmin ediliyor. Aynı şekilde NSU üyesi olduğu tahmin edilen ve cinayetlerle ilgili olarak dün gözaltına alınan Holger G. adlı zanlının da tutuklanması bekleniyor.