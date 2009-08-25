8 Türk bankası hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, kamu kurumu veya özel firmalara maaş ödemelerine yönelik teklif ettikleri promosyonlar konusunda aralarında anlaştıkları iddiası ile Türkiye Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Finans Bank, Denizbank, Yapı ve Kredi Bankası (Koçbank’ın eylemlerinden dolayı) ve Halk Bankası (Pamukbank’ın eylemlerinden dolayı) haklarında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açılmasına karar verdi.

Ayrıca Rekabet Kurulu’nun kararında Garanti Bankası, Akbank ve HSBC Bank A.Ş. haklarında Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline ödenecek maaş promosyonu konusunda anlaştıkları iddiasına ilişkin ise herhangi bir delile ulaşılamadığından soruşturma açılmasına gerek olmadığına şikayetin reddine karar verdi.



