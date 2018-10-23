8 taraftara 1 yıl seyirden men cezası

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçındaki davranışları nedeniyle 8 taraftara, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 yıl seyirden men cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde aileleriyle spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiği açıklaması yapıldı.

7 Ekim'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında hakaret içeren tezahüratta bulunan dört taraftar, müsabaka esnasında sahaya yabancı cisim attığı tespit edilen iki taraftar ve karşılaşma sırasında taşkınlık yaptığı tespit edilen iki taraftarın kimlik bilgileri tespit edildi. Haklarında adli işlem başlatılan 8 taraftara 1 yıl süreyle seyirden men cezası verildi. (DHA)