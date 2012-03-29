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Spor

'8 takım birden ligden düşerse futbol biter'

Başbakan Erdoğan, şike davasında verilecek cezaların konuşuldıuğu ortamda UEFA Başkanı Platini'ye, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın 1985'te aldığı kararı örnek gösterdi ve sonuca vurgu yaptı

29 Mart 2012 11:45

 

Başbakan Erdoğan, nükleer güvenlik zirvesi için gittiği Güney Kore'den İran'a geçişi sırasında uçakta açıklamalarda bulundu.
 
Uçakta bulunan gazeteciler tarafından aktarılan açıklamalarında Başbakan Erdoğan, UEFA Genel Kurulu için İstanbul'a gelen Platini’ye Margaret Thatcher örneği verdiğini söyledi.
 
Geçtiğimiz hafta UEFA Kongresi’nde açıkladığı, ceza verirken fail ile tüzel kişiliklerin ayrılması gerektiği düşüncesini tekrarlayan Erdoğan, "8 takım birden ligden düşerse ne olur, futbol biter. Ceza davası ile Futbol Federasyonu’nun kararını birbirinden ayırmak lazım" dedi.
 
Başbakan, “Şike konusunda siz ‘suçun şahsiliği’ vurgusunda bulunmuştunuz?” sorusu üzerine şöyle konuştu:
 
"Doğru. Platini’ye söyledim. O da “Haklısınız ama uygulama böyle” dedi. Ben de “Düzeltelim o zaman” dedim. Şike sahaya yansımış mı bakılır ve karar ona göre verilir. Aksi halde kulübü cezalandırmak neden? Para cezası vermek neden? 8 takım birden ligden düşerse ne olur, futbol biter. Ceza davası ile Futbol Federasyonu’nun kararını birbirinden ayırmak lazım. Platini’ye de İngiltere örneğini verdim. Orada holiganlar yüzünden Thatcher (Margaret Thatcher, İngiliz Başbakanı, 1979-1990) İngiliz takımlarının Avrupa’ya çıkışını 5 yıl yasakladı. Ne oldu? Kendi aralarında gayet güzel devam ettiler. Döndükleri sene de şampiyon oldular."...
 
UEFA Heysel Faciası için sadece Liverpool’a ceza verecekken, Başbakan Thatcher tüm İngiliz kulüplerinin 5 yıl Avrupa’ya gitmemesini sağlamıştı.

 

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