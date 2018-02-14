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8 suçtan sabıkalı kadın, uyuşturucudan tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 8 ayrı suçtan sabıkalı Emel T

14 Şubat 2018 15:33

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, 8 ayrı suçtan sabıkalı Emel T., polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.
Emel T.\'nin uyuşturucu ticareti yaparak kazanç sağladığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kadını bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Konuyla ilgili suç ve suç unsurunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Akşam saatlerinde Emel T.\'nin Namık Kemal Mahallesi’ndeki evine baskın yapan polis ekipleri, burada yaptıkları aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 bin lira para, 2 hassas terazi ve katkı maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu, para ve malzemelere el koyan ekipler, daha önceden de 8 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirtilen Emel T.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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