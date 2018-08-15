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8 suçtan aranan şüpheli, silahla yakalandı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te 8 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan Mustafa Y

15 Ağustos 2018 18:33

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te 8 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan Mustafa Y. (21), namlusu açılmış kurusıkı tabancayla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 farklı hırsızlık suçundan aranan Mustafa Y.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını inceleyip, zanlının İstiklal Mahallesi\'nde olduğunu belirledi. Polis, operasyon yaptığı bir evde Mustafa Y.\'yi namlusu açılmış kurusıkı tabanca ve 5 kurşunla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve 23 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen Mustafa Y., adliyeye sevk edildi.
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