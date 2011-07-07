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8 RUS TURİST YARALANDI SERİK (A.A)

07 Temmuz 2011 14:15

-8 RUS TURİST YARALANDI  SERİK (A.A) - 07.07.2011 - Antalya'nın Serik ilçesinde, şarampole devrilen tur minibüsünde bulunan 2'si çocuk 8 Rus yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Antalya Havalimanı'ndan aldığı 2 Rus rehber ve ikisi çocuk 6 turisti Belek Turizm Merkezi'ndeki otellerine götürmek üzere yola çıkan Şaban Aktay'ın kullandığı 38 UA 142 plakalı tur minibüsü, Kadriye beldesinde şarampole devrildi. Sürüklenen minibüsteki yolcular, çeşitli yerlerinden yaralandı. Sürücü Aktay'ın yara almadan kurtulduğu kazada, Rus rehber ve turistler, ambulanslarla Serik ve Belek'teki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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