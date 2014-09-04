8 polise daha tutuklama talebi

Emniyet mensuplarına yönelik operasyonda 8 polis daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sorgusu tamamlanan 12 polis hakkındaki kararın da gün içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sabah saatlerinde getirilen 16 şüphelinin ifadeleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar ile birlikte 4 savcı tarafından alındı.

Şüphelilerin savcılık sorguları, yaklaşık 12 saat sürdü. Savcılık sorguları tamamlanan 16 şüphelinden 8'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer 8 kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı operasyon kapsamında dün tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da bulunduğu 12 şüphelinin hakimlik sorguları tamamlandı.

Hakimlik, şüpheliler hakkındaki kararını yarın sabah saatlerinde açıklayacağını avukatlara bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen emniyet mensuplarına ilişkin soruşturma kapsamında 1 Eylül'de, İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 33 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.

İlk aşamada adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Casusluk suçlaması

Şüpheliler, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "casusluk" ile suçlanıyor.

'Suçlunun peşine düştüler'

Dün Adliye önün önünde açıklama yapan şüphelilerin avukatı Murat Erdoğan, soruşturma dosyasında suçlamalara yönelik hukuki hiçbir delilin bulunmadığını savundu.

Avukat Erdoğan, şöyle devam etti: ''Evrensel hukuk kuralları gereğince isnat edilen suçlamalardan sonra kurulmuş özel mahkemelerde yargılama ve soruşturma işlemleri yapılamaz. İsnat edilen suçlamalardan sonra kurulmuş olan sulh ceza hakimlikleri açıkça adil yargılanma ilkesini ihlal etmektedir. AİHM kriterlerine göre bu mahkemeler meşru mahkemeler değildir. Müvekkillerimiz mahkeme kararlarını uygulamışlardır. Adli kolluk amirleri olan cumhuriyet savcısının talimatlarını yerine getirmişlerdir. Suç ve suçlu peşinde olmuşlardır.''

Açıklama sırasında, adliye önünde toplanan bir grup da çeşitli sloganlar atarak, emniyet mensuplarının gözaltına alınmasını protesto etti.