Şırnak'ta 8 PKK üyesi teslim oldu

Şırnak Valiliği, 8 PKK üyesinin örgütten ayrılarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 2013'ün Mart ayından bu yana 862 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirten Şırnak Valiliği, "Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" dedi.

Şırnak Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"21 Mart 2013 ile 22 Ağustos 2015 tarihleri arasında ilimiz merkez ve ilçelerinde PKK/KCK Terör örgütü çerisinde faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan şahısların sayısı toplamda 862 kişi olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir."