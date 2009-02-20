’8 numaralı belge’ Bakan Şahin’in çıktı

Şahin: Bulduğu arsa pahalı geldi vazgeçtim

Haziran 2008’de verdi



Bana azilname gelmedi



Şahin’in, vekaletnameyi, ’ihaleye fesat karıştırma, tehdit, adam yaralama, yağma’ gibi suçlardan tutuklanan, eski Tuzla Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’a gayrimenkul alım-satımı için verdiği anlaşıldı. Sorgusunda Yıldız, vekaletnameyi şöyle doğruladı: "Yüz yüze görüşmede yatırım amacıyla verdi. 15 gün sonra arayıp ’Kullanmayalım’ dedi."Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, tutuklanan eski Tuzla Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’a gayrimenkul alım-satımı için vekaletname verdiği ortaya çıktı. Jandarmanın 2009 yılı başında gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen ve ’8 numaralı belge’ olarak kayda geçen vekaletnamenin iptal edildiğine dair herhangi bir azilname düzenlenmemiş olması dikkat çekti.Hilmi Yıldız, Jandarma ifadesinde, bu belgenin, Adalet Bakanı Şahin tarafından, yüz yüze yaptıkları bir görüşmede Haziran 2008’de kendisine yatırım amaçlı verildiğini, kendisinin 15 gün sonra arayarak kullanılmamasını rica ettiğini söyledi. Yıldız, aralarında oğlu ve eski belediye yöneticilerinin bulunduğu 25 kişiyle birlikte ihaleye fesat karıştırma, irtikap, evrakta sahtecilik, tehdit, adam yaralama, yağma iddiaları ile tutuklanmıştı. Akfırat Belediyesi’nin 1 Ağustos 2008’de görevden alınan eski başkanı Hilmi Yıldız, Jandarma’nın 2009 Ocak ayı başında düzenlediği operasyonun ardından, ilk olarak 10-11 Ocak 2009 tarihlerinde, Sarıgazi Jandarma Komutanlığı’nda sorgulandı. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı’nda doğruladığı 15 sayfalık Jandarma ifadesinde, Yıldız’a, operasyonda ele geçen ’8 numaralı belge’ soruldu. Yıldız, belgeyle ilgili şu ifadeyi verdi:"Bana göstermiş olduğunuz 8 numaralı belgede geçen, Mehmet Ali Şahin tarafından adıma arsa alıp satabilmek, her türlü gayrimenkulleri değerlendirebilmek içerikli bir vekaletname tarafıma verilmiştir.Kendisi ile yaptığımız yüz yüze görüşmede yatırım yapmak amacıyla verdi, daha sonra vekaletnameyi verdikten 15 gün sonra telefonla beni aradı ve ’Vekaletnameyi kullanmayalım’ diye benden rica etti. Ben bu vekaletnameyi hiç kullanmadım fakat kendisi telefonla bana söyledi, yasal olarak herhangi bir azilname belgesi bana gelmedi, böyle bir belge yaptırıp yaptırmadığını bilmiyorum. Ben kendisini avukatlığından beri tanırım. Aynı siyasi çizgideydik." Şüpheli Yıldız, Jandarmanın "Başka belediyelerde de böyle bir belge olup olmadığı" sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.