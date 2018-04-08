8 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

16.00 Bursaspor - Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe - Osmanlıspor

SPOR TOTO 1. LİG

13.00 Boluspor - Tetiş Yapı Elazığspor

13.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

15.30 Samsunspor - İstanbulspor

18.00 Altınordu - Ümraniyespor

BEŞİKTAŞ

-Takım izinli

GALATASARAY

15.00 Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.30 Takım Ankara\'ya gidecek.

18.30 Sarı-kırmızılıların Başkent\'e varışı

TRABZONSPOR

Dün yönetimin ibra edildiği Olağanüstü Genel Kurul\'un ikinci gününde başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

13. İSTANBUL YARI MARATONU

09.00 13. İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada\'da koşulacak.

Tamamı Kennedy Sahil Yolu\'nda koşulacak olan 21 kilometrelik yarış, Yenikapı Miting Alanı önünden Sirkeci istikametinde başladıktan sonra sahil hattını takip ederek Arabalı Vapur İskelesi çıkışından geri dönecek. Yarış, aksi istikamette Bakırköy yönüne doğru ilerleyerek start noktasının yanından geçtikten ve Ottomare Palace Zeytinburnu önünden U dönüşü yaptıktan sonra Yenikapı Miting Alanı\'nın önünde son bulacak.



TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig maçlarına devam edilecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

21.45 Milan - Sassuolo (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-

13.00 Gaziantep Basketbol - Muratbey Uşak

15.15 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan

17.00 Pınar Karşıyaka - Yeşilgiresun Belediyespor

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14.00 Fenerbahçe - Galatasaray

14.00 Mersin BŞB - Samsun Canik Belediye

VOLEYBOL

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

14.00 Beşiktaş - Bursa B.Şehir Bld.

GÜREŞ

Alanya Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erecek.

KICKBOKS

Antalya\'da yapılan 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası tamamlanacak.