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Spor

8 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

08 Nisan 2018 12:30

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
16.00 Bursaspor - Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe - Osmanlıspor 

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Boluspor - Tetiş Yapı Elazığspor
13.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
15.30 Samsunspor - İstanbulspor
18.00 Altınordu - Ümraniyespor

BEŞİKTAŞ
-Takım izinli

GALATASARAY
15.00 Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.30 Takım Ankara\'ya gidecek.
18.30 Sarı-kırmızılıların Başkent\'e varışı 

TRABZONSPOR
Dün yönetimin ibra edildiği Olağanüstü Genel Kurul\'un ikinci gününde başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

13. İSTANBUL YARI MARATONU
09.00 13. İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada\'da koşulacak.
Tamamı Kennedy Sahil Yolu\'nda koşulacak olan 21 kilometrelik yarış, Yenikapı Miting Alanı önünden Sirkeci istikametinde başladıktan sonra sahil hattını takip ederek Arabalı Vapur İskelesi çıkışından geri dönecek. Yarış, aksi istikamette Bakırköy yönüne doğru ilerleyerek start noktasının yanından geçtikten ve Ottomare Palace Zeytinburnu önünden U dönüşü yaptıktan sonra Yenikapı Miting Alanı\'nın önünde son bulacak.
 
TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig maçlarına devam edilecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
21.45 Milan - Sassuolo (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-    
13.00 Gaziantep Basketbol - Muratbey Uşak
15.15 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan
17.00 Pınar Karşıyaka - Yeşilgiresun Belediyespor
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14.00 Fenerbahçe - Galatasaray
14.00 Mersin BŞB - Samsun Canik Belediye

VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
14.00 Beşiktaş - Bursa B.Şehir Bld.

GÜREŞ
Alanya Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erecek.

KICKBOKS
Antalya\'da yapılan 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası tamamlanacak. 

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