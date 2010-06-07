8 milyon sterlin zam yapmazsanız İstanbul'u Araplara veririz

T24

Özak ve Şimşek ile görüştü

Bilet İngiltere'ye göre ucuz



2004'te Kurtköy'e bereket getiren adam

Formula 1 yarışlarının İstanbul Grand Prix'i tehlikede. Önceki hafta sonu İstanbul'da yapılan formula yarışları sırasında F 1'in İngliz patronu Bernie Ecclestone (80) ile Türkiye tarafının 2011 yılı sonrası için bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İlk kez 2004 yılında Kurtköy'deki İstanbul Park pistinin tüm işletme haklarını 7 yıllığına devralan Ecclestone bu anlaşma karşılığı karşılığında F1 yarışlarının 2011 yılı sonuna kadar İstanbul'da yapılması için garanti vermişti. Yarış başına halen Türkiye'den 10 milyon sterlin ( yaklaşım 23.5 milyon TL) alan İngiliz spor girişimcisi Bernie Ecclestone bu bedeli 2011 yılı sonrası için yüzde 80 artırma peşinde. Yani Ecclestone, 2011 sonrası dönem için yıllık 18 milyon sterlin (Yaklaşık 42.3 milyon TL) istiyor.Bu talebi Türkiye tarafından kabul edilmediği takdirde sözleşme gereği yarışları İstanbul Park'tan çekeceğini açıklayan Ecclestone, seyirci sayısının azlığı ve Türkiye'deki ilginin düşmesinden de yakınıyor. İnternetteki Sport Review adlı sitenin haberine göre 'Yaşlı Kurt' lakaplı Ecclestone, önceki hafta İstanbul'da spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ayrı ayrı bir araya geldi. Pazarlık sırasında Ecclestone, yıllık 18 milyon sterlin isteğinden geri adım atmadı. Hatta Ecclestone'un bu görüşme sırasında bakanlara 'Araplar ve Hindistan peşimde. Siz bu parayı vermezseniz, bu bedeli ödeyecek ülkeler peşimde' dediği ortaya çıktı.Ecclestone'ın daha önce de övgüler yağdırdığı İstanbul Park pistini iki bakana da övdüğü 2007'de söylediği 'Burası dünyanın en iyi pisti' sözünü tekrarladığı ancak para artırımına gidilmezse yarışları takvimden çıkartacağını söylemiş. İstanbul'daki 3 günlük bilet fiyatlarının ortalaması 230 sterlin. Bu rakam İngiltere'deki Silverstone pistindeki bir günlük bilet fiyatıyla aynı. 125 bin kapasiteli İstanbul Park pisti son yıllarda azalan seyirci sayısıyla da geçmiş yıllardaki havasından uzaklaştı. Ecclestone, iki bakanla görüşmesi sonrası fiyat marjını bildirip yakın gelecekte tekrar masaya oturmak için prensip kararına vardı. Bir diğer alternatif de Türk tarafının pisti Ecclestone'a sadece yarış takvimi döneminde 3 haftalığına kiralayıp yılın diğer döneminde kendisinin kullanması. Böylece F1 patronunun fiyat indirimine gitmesi de bir olasılık...2002 yılında Başbakan Erdoğan tarafından temeli atılan ve yaklaşık 300 milyon dolara mal olan İstanbul Park, inşaat dönemindeki çeşitli yolsuzluk iddialarıyla da gündeme geldi. İstanbul'un Kurtköy bölgesine canlılık getiren ve konut yatırımlarına değer katan pist, İTO, TOBB, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ortaklığında kurulan FİYAŞ tarafından F1'in patronu Ecclestone'a yıllık kira bedeli karşılığında kiralanmıştı. Yarışlar dışında genelde atıl kalan pist, Türkiye'nin ölü yatırımı olarak anılıyor.