-8 milyon avroluk ahşap yat BARTIN (A.A) - 21.08.201 - Bartın'da yapımına başlanan 50 metre uzunluğunda, 13 kamarası, 1 helikopter pisti ve 30 kişilik toplantı salonu bulunan lüks ahşap yat, 2 yıl sonra teslim edilecek. İsmi açıklanmayan Alman bir iş adamının siparişi üzerine Boğaz mevkisindeki Armoni Tersanesinde, özel olarak hazırlanan yapının içinde benzerlerinin aksine 2 yerine 3 motorlu olacak lüks yatın inşası 130 işçiyle sürdürülüyor. Üzerinde helikopter pistinin yanı sıra içinde her türlü lüksün bulunacağı ahşap yatın yapım çalışmalarının 24 ayda tamamlanarak Bartın'da denize indirilip sahibine teslim edilmesi planlanıyor. Armoni Tersaneler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Uçar, sektörde tüm dünyaya isimlerini duyurmuş firma olduklarını, 35 yıldır da mega yatlar inşa ettiklerini söyledi. Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi çok sayıda ülkeye yat sattıklarını anlatan Uçar, şöyle konuştu: ''Bizi dünya deniz sektörü tanıyor. Armoni olarak biz herkese yat yapmıyoruz, seçici davranıyoruz. Yaptığımız işler hep farklı ve özeldir. Tesisimiz, yat tersanesi ruhsatına sahip tescilli ve lisanslı dünyada üçüncü, ülkemizde ise tek tersanedir. Yapacağımız yatın ismi 'Bartın-3' olacak. Bu isim, dünyanın her tarafında kentin markası olarak dolaşacak, ünlü iş adamları, sanatçılar ve siyasetçilere ev sahipliği yapacak. İmalatçının verdiği isim hiçbir zaman silinmez. Dünya denizciliği isim koyma hakkını bize vermiştir. Tekneye ilk olarak Türk Bayrağı çekilir, ne zaman ki Türk sularından çıkar, o zaman gideceği ülkenin bayrağı çekilir. Teknenin sahibi ismini değiştiremez, sadece ek isim koyabilir. Bu, maddi kazançtan ziyade bizim için en büyük onur ve mutluluk kaynağıdır.'' Uçar, yatın omurgasının tropikal bölgelerin ve yağmur ormanlarının nadide ağaçları arasında gösterilen ''teak'' ağacından yapıldığını ifade ederek, ''Dış ortam koşullarına karşı dayanıklılığıyla bilinen tropikal ağaç 250-300 yıl suya dayanır. Suya, neme ve her türlü iklim koşuluna karşı dayanıklı olması sebebi ile bahçe mobilyalarından ve gemi güverte yapımında öncelikli olarak tercih edilmektedir. Özelliklerinden dolayı ağaçların en kıymetlisidir. Biz de bu ağacı ithal ediyoruz'' diye konuştu. -Yat projesi tez konusu- Saatte 32 mil hıza sahip olacak yatta, 30 kişilik toplantı salonu, 8 misafir, 4 mürettebat ve 1 süit olmak üzere 13 kamara bulunacağını vurgulayan Uçar, şöyle devam etti: ''8 milyon avroluk yat, açık denizde önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. Helikopter ile yata gelecek iş adamları, en gizli görüşmelerini burada yapabilecekler. Projemizle ilgili Bartın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri de çalışma yapıyor, tez hazırlıyorlar. İlimizde kurulan Denizcilik Lisesi Gemi İnşa Bölümü öğrencileri de staj görerek kendilerini yetiştirme imkanı buluyorlar. Projede 1 doçent, 2 saha mühendisi, 6 proje mühendisi, 8 tekniker ve en az 25 yıllık deneyimli yetişmiş ustalar çalışacak. Bugün ülkemiz yat ve tekne yapımında dünyanın 2. büyük ülkesidir. Gemi, yat ve tekne yapımında en iddialı ülkelerden biridir.'' Uçar, daha önce dünyanın en hızlı ahşap motor yatını yaparak ABD'ye gönderdiklerini, daha sonra savunma sanayine kurşun geçirmez, batmaz, radara yakalanmayan ve saatte 75 deniz mili sürat yapabilen sahil güvenlik botları imalatı yaptıklarını kaydetti.