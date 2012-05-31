6'sı BDP'li, 2'si bağımsız 8 vekile KCK fezlekesi!

Aralarında BDP lideri Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 6'sı BDP'li 2'si bağımsız 8 milletvekili hakkında ''KCK üyesi olmak'' suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın da bulunduğu 6'sı BDP'li 2'si bağımsız 8 milletvekili hakkında “KCK üyesi olmak” suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırladı. Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, KCK /Türkiye Meclisi bünyesinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen Yerel Yönetimler Bürosu'na gittikleri tespit edilen ve söz konusu bürodaki ortam görüşmelerinde adı geçen milletvekilleri hakkında başlattığı incelemeyi tamamladı.

Savcılık, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, milletvekilleri Emine Ayna, Nursel Aydoğan, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata ile bağımsız milletvekilleri Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk hakkında, “Terör örgütü KCK üyesi olmak” suçlamasıyla TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırladı.

Savcılığın, her milletvekili için ayrı ayrı hazırladığı yaklaşık 30 sayfadan oluşan fezlekede, KCK 'nın yapılanması ve yürütülen soruşturma, detaylarıyla anlatılarak “milletvekillerinin KCK /TM bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla bağlantılarının olduğu” ileri sürüldü. Hazırlanan fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.