8 Mart'ta neredesin?

T24- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünyada kadınlar tarafından kutlanıyor. Türkiye'de sabah 10:00'da Kadıköy'de "sessiz eylem" yapıldı. Taksim Meydanı'ndaki kutlamalar 8 Mart Gece Yürüyüşü ile akşam saat 19:30'da başlayacak. Kadınların öne çıkardığı tema "Kadın Cinayetleri".

Kadın cinayetleri sürerken, erkeklerin işledikleri cinayetin rakamları üzerinde tartışma sürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddette artış değil, azalma olduğunu ve rakamların "abartıldığını" söylerken, Anayasa Kadın Platformu üyesi Avukat Hülya Gülbahar, her gün ortalama 5 kadının öldürüldüğünü belirtiyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Büyük Anadolu Otelinde düzenlenen Türk Metal Sendikası 16. Kadın Kurultayı'nda yaptığı açıklamada "Bugün artıyormuş gibi lanse edilen şiddet, esasen daha önce bilinmeyen, gizli-kapalı tutulan, aslında artık azalmaya da başlayan vakaların abartılmasından başka bir şey değildi" dedi.

Türk Psikiyatri Derneği'nin, Kadın ve Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi adına Prof. Dr. Şahika Yüksel ile merkez yönetim kurulu adına Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı belirtti. Eski KA-DER Başkanı, Anayasa Kadın Platformu üyesi Avukat Hülya Gülbahar da günde ortalama 5 kadının yakınları tarafından öldürüldüğünü ve her 10 kadından 7'sinin şiddete maruz kaldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin resmi rakamlara göre 7 yılda yüzde bin 400 oranında artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, kadınların en çok eşleri ya da sevgilileri tarafından, ev içi şiddete maruz bırakıldığı vurgulandı.

Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması Toplantısı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı "Eşit değilsin dendikçe daha çok öldürülüyoruz" pankartlarıyla protesto eden İstanbul Feminist Kolektif'in verdiği rakamlar ise şöyle: "Kadın cinayetleri 2009'un ilk yedi ayında 953 iken 2010'un ilk yedi ayında ölen kadın sayısı 226." Bu rakamların içinde intihara zorlanan kadın ölümlerinin veya intihar olarak gösterilen cinayetlerin yer almadığını belirten Kolektif, "son 7 ise ayda 245 kadın öldürülürken 478'i tecavüze, 722'si ise tacize uğradığını" belirtti.













İstanbul Feminist Kolektif, şiddetin en çok kadının çevresindeki sevgili, eş, baba ve ağabey gibi kadına birinci dereceden yakın erkekler tarafından uygulandığını belirtiyor. Kolektif üyeleri, bu şiddete önlemek için "kadın cinayetleri davalarında 'haksız tahrik indirimi' = 'erkeklik indirimi'nin yürürlükten kalkmasını" istiyor.



8 Mart'ta neredesin?







Sabah 10:00'da Kadıköy'de yapılan yürüyüşün ardından kadınlar, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda Gece Yürüyüşü yapacaklar. İstanbul Feminist Kolektif'in düzenlediği yürüyüşün ardından İstanbul Lambda üyeleri saat 20:30'da Tünel Meydanı'ında eğlence organize ederken Sosyalist Feminist Kolektif üyeleri saat 21:30'da İstiklal Caddesi'ndeki Haymatlos isimli barda "Kadınlara Mahsus Parti" yapacak.







