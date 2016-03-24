8 Mart'ta kaybolan hamile kadın öldürülmüş halde bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 8 Mart’ta kaybolan ve aranan 8 aylık hamile, 31 yaşındaki Fatma Karacığa, tarlada başı ezilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde oturan, 6 çocuk babası Hüseyin Karacığa ile 3 yıl önce evlenen Fatma Karacığa, 8 Mart günü aniden ortadan kayboldu. 8 aylık hamile olan Fatma Karacığa'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ancak polis ekiplerinin de yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bu akşam saatlerinde ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltik Mahallesi'ndeki bir fıstık tarlasında kadın cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine tarlaya giden ekiplerin yaptığı incelemede, vücudunda darp izleri bulunan kadının, kafası ezilerek vahşice öldürüldüğü saptandı.

Yapılan araştırmada, cesedin, kayıp olarak aranan Fatma Karacığa'ya ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Fatma Karacığa'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarmanın çağrısı üzerine hastaneye gelen Karacığa ailesi fertleri de cesedin Fatma Karacığa'ya ait olduğunu teşhis etti.

Karacığa'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.