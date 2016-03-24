T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 Mart'ta kaybolan hamile kadın öldürülmüş halde bulundu

Jandarma cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

24 Mart 2016 01:47

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 8 Mart’ta kaybolan ve aranan 8 aylık hamile, 31 yaşındaki Fatma Karacığa, tarlada başı ezilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde oturan, 6 çocuk babası Hüseyin Karacığa ile 3 yıl önce evlenen Fatma Karacığa, 8 Mart günü aniden ortadan kayboldu. 8 aylık hamile olan Fatma Karacığa'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ancak polis ekiplerinin de yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bu akşam saatlerinde ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltik Mahallesi'ndeki bir fıstık tarlasında kadın cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine tarlaya giden ekiplerin yaptığı incelemede, vücudunda darp izleri bulunan kadının, kafası ezilerek vahşice öldürüldüğü saptandı.

Yapılan araştırmada, cesedin, kayıp olarak aranan Fatma Karacığa'ya ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Fatma Karacığa'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarmanın çağrısı üzerine hastaneye gelen Karacığa ailesi fertleri de cesedin Fatma Karacığa'ya ait olduğunu teşhis etti.

Karacığa'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

siverekkadın 8 marthaberöldürüldüFatma Karacığa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24