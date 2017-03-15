8 Mart’ta kadın avukatı itekleyen Mersin Baro Başkanı Ali Er'den özür

Mersin Baro Başkanı Ali Er, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Avukat Şilan Türk’e uyguladığı fiziksel şiddetten ötürü tüm kadınlardan özür diledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mersin Barosu Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’nun (TÜBAKKOM) Türkiye genelindeki tüm barolar için hazırladığı ortak açıklamada, Kadın Hakları Merkezi Üyesi Avukat Şilan Türk’ü iterek kürsüden indiren ve kadınların tepkisi ile karşılaşan Mersin Baro Başkanı Ali Er, Türk'e dönük yaklaşımının hatalı olduğunu kabul etti. Er, yaptığı yazılı açıklamayla tüm kadınlardan özür diledi.

Yaşanan olayın Türkiye gündemine yansıması üzerine hemen ertesinde açıklama yapan Er, kadın avukatı “ittiği” iddialarını reddederek, bir anlık refleksle hareket ettiğini söylemiş, okunmak istenen metnin siyasi, yaşananların ise provokasyon olduğunu iddia etmişti. Er, RS FM’de yaptığı değerlendirmede ise, Türk'ün itilmeyi hak ettiğini savunmuştu.

Baro Başkanı Er’in özür açıklaması şöyle:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü; meslektaşım Avukat Şilan Türk’e yönelik hiçbir kasıt taşımayan istemsiz davranışım ve bu üzücü olaydan sonraki açıklamalarım dolayısıyla öncelikle kendisinden ve tüm kadınlarımızdan özür diliyorum. Mersin Barosu, ayrı ayrı her üyesi ile birlik ve beraberlik içerisinde olan büyük bir ailedir. Her ailede olduğu gibi bizim ailemizde de zaman zaman istemesek de üzücü olaylar yaşanabilir ama bu tatsızlıklar ailemizin bireylerini birbirinden ayıramaz. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri arkadaşlarımızla aramızda mutlaka görüş ayrılıkları olabilir, ancak bu durum baromuzun işleyişini ve görevlerimizi asla etkilemeyecektir. Baromuz için bugün tüm Yönetim Kurulu ile bir ve bütün olarak buradayız.”