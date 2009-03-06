8 Mart'ta bu yollara dikkat!

Kadıköy'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek açık hava toplantısı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle aynı gün saat 09.00'dan toplantı bitimine kadar bazı noktaların kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.



Açıklamaya göre, Tıbbiye Caddesi'nden gelen akım, Rıhtım Caddesi, Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol, Söğütlüçeşme Caddesi'nden rıhtıma inen ara sokaklar ile Orgeneral Şahap Gürler Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddelerinin ise gerek duyulduğunda trafiğe kapatılacağı kaydedildi.



Açıklamada, Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafiğin Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönüne ve Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa Işıklar istikametine yönlendirileceği, Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafiğin ise Altıyol'dan Boğa Meydanı'ndan rıhtıma inişi engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine verileceği belirtildi. Moda'dan gelen trafik ise Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirilecek.

