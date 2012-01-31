T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

8 Mart tatil olsun ANKARA (A.A)

31 Ocak 2012 13:58

-8 Mart tatil olsun ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, 8 Mart'ın tatil edilmesi için hizmet üretmeyerek alanlara çıkacaklarını bildirdi.  Çalağan, yaptığı yazılı açıklamada, KESK Kadın Meclisi'nin 28-29 Ocak 2012 tarihinde Ankara'da toplandığını belirterek, toplantıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yerine Kadın ve Eşitlik Bakanlığının kurulması için çalışma yürütmeye karar verildiğini ifade etti.  Ayrıca, anayasa tartışmalarına kadın bakış açısıyla müdahil olunmasına, tüm yasa ve düzenlemelerin kadın açısından değerlendirilmesinin kararlaştırıldığına işaret eden Çalağan, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, mobbinge karşı sendikada, iş yerlerinde ve yaşamın her alanında mücadele geliştirileceği ifade etti.   8 Mart'ın tatil edilmesi için hizmet üretmeyerek alanlara çıkmaya karar verildiğini belirten Çalağan, sözün, yetkinin, kararın kadınlarda olduğu bir mücadeleyi örgütleyeceklerini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24