-8 Mart tatil olsun ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, 8 Mart'ın tatil edilmesi için hizmet üretmeyerek alanlara çıkacaklarını bildirdi. Çalağan, yaptığı yazılı açıklamada, KESK Kadın Meclisi'nin 28-29 Ocak 2012 tarihinde Ankara'da toplandığını belirterek, toplantıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yerine Kadın ve Eşitlik Bakanlığının kurulması için çalışma yürütmeye karar verildiğini ifade etti. Ayrıca, anayasa tartışmalarına kadın bakış açısıyla müdahil olunmasına, tüm yasa ve düzenlemelerin kadın açısından değerlendirilmesinin kararlaştırıldığına işaret eden Çalağan, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, mobbinge karşı sendikada, iş yerlerinde ve yaşamın her alanında mücadele geliştirileceği ifade etti. 8 Mart'ın tatil edilmesi için hizmet üretmeyerek alanlara çıkmaya karar verildiğini belirten Çalağan, sözün, yetkinin, kararın kadınlarda olduğu bir mücadeleyi örgütleyeceklerini ifade etti.