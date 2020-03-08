8 Mart'ta Taksim'de bariyerler

Bu yıl 18'incisi düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar Taksim'de bir araya gelecek.

Saat 19.00'da Fransız Kültür önünde buluşacak kadınlar taleplerini dile getirecek.

Eylem öncesi Taksim meydanı demir bariyerlerle çevrildi.

Gezi Parkı'ndan başlayan bariyerler nedeniyle yaya geçişi belirli yerlerden yapılıyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de 8 Mart etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde saat 15.00’den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti."

Alternatif güzergâhlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.