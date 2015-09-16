8 Mart konuşması için Gültan Kışanak hakkında 'terör propagandası yapmak'tan iddianame hazırlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde Kışanak'a 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, Kışanak'ın Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame hazırladı. Kışanak'ın konuşmadaki hangi ifadeleri nedeniyle soruturmaya tâbi tutulduğu konusunda bilgi verilmezken, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Kışanak hakkında, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak