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'8 Mart' etkinliği sonrası lojmanları taşladılar

Hakkâri'de, Dünya Kadınlar Günü etkinliği sonrası yürüyüşe geçen bir grup, askeri lojmanları taşladı.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Hakkâri'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin ardından yürüyüşe geçen bir grup, askeri lojmanları taşladı.

BDP İl Başkanlığı ile kentteki bazı sivil toplum örgütlerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Hakkâri Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu'nun da katıldığı etkinlikte Hakkârili kadınlar, yöresel sanatçıların seslendirdiği Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekip, eğlendi. Erkekler ise programı uzaktan izledi.

Akşam saatlerine kadar süren etkinliğin ardından şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu bir grup, devlet hastanesi önünde güvenlik önlemi alan polise taşlarla saldırdı.

BDP'li yöneticilerin araya girmesi ve kalabalığı sağduyuya davet etmesinin ardından yürüyüşe devam eden grup, Altay Caddesi'ne geldiklerinde ise askeri lojmanları ve burada görevli askerleri de taşladı.

Güvenlik güçleri ile kalabalık arasında kısa süreli gerginliğin yaşandığı olaylarda, askerler göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı.

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