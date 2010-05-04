'8. maddenin düşmesinde vebalimiz yok'

T24 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesinin düşmesine ilişkin değerlendirmesinde ''Bizim bu konuda hiçbir vebalimiz yok'' dedi.





Kışanak, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''uzlaşı yolu aranmadan Meclise getirildiğini'' öne sürdüğü Anayasa değişiklik teklifinin dün ''yol kazası geçirdiğini ''bu kazanın sorumlusunun yine hükümet olduğunu'' savundu.





Değişiklik teklifi konusunda, BDP'nin başından beri yapıcı muhalefet sergilediğini, diyalog için kapılarını açtığını ve öneri sunduğunu, ancak AK Parti hükümetinin buna karşılık vermediğini öne süren Kışanak, ''Bizim bu kadar yok sayıldığımız bir süreçte, hangi gerekçeyle ve hangi nedenle bu paketi destekleyecektik? Ayrıca, biz şunu çok iyi biliyoruz ki AKP Hükümeti eğer bu paketi geçirirse yeni anayasa talebini rafa kaldıracaktı'' diye konuştu.





Anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamasında 8. maddeyle ilgili olarak BDP'den 5 milletvekillenin sembolik olarak destek sunduğunu savunan Kışanak, sözlerine şöyle devam etti:





''Ne yazık ki AKP Hükümeti bu sembolik desteğin de kıymetini bilmedi. Bu destek, AKP hükümetine 'Aklını başına topla, gerçekten değişimden ve demokrasiden yanaysan, bu ülkenin değişimden ve demokrasinden yana olan güçleri ile işbirliği yap, uzlaşının yolunu aç' sinyaliydi. Ama AKP hükümeti bunu da almak istemedi. Arkadaşlarımızın verdiği 'evet' oyu yokmuş gibi davrandı. Bizim yanımızda durmaktan, bizimle görülmekten, bizim verdiğimiz oyu almaktan bile imtina eden bir hükümete destek vermek bizden beklenmesi gereken bir durum değildir.





Bir bağımsız milletvekillinin oyu ile bir BDP milletvekilinin oyu aynı kıymette görülmüyorsa, biz bunun her zaman karşısında olacağız.''





Konuşmasında, Siirt'teki ''cinsel istismar'' iddialarına da değinen Kışanak, Manisa'da da benzer bir durumun yaşandığını ifade etti ve Türkiye'de çocukların korunamadığını söyledi. Kışanak, bu kapsamda özellikle YİBO'ların kapatılması gerektiğini ifade etti.





Son günlerde arka arkaya gelen ölüm haberleri nedeniyle üzüntü duyduklarını belirten Kışanak, ''Toprağa düşen her bir canın acısını yüreğimizde hissediyoruz'' dedi.

