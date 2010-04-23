8 maddede oy muamması

T24 - AKP, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen anayasa değişiklik paketindeki en sıkıntılı sürecini önceki gece yaşadı. Parti kapatmayı Meclis onayına bağlayan kritik 8. maddenin oylanması öncesi AKP'liler oylamaları boykot eden BDP’den destek istedi. Dün akşam geç saatlere kadar süren oturumda paketin 9, 10 ve 11. maddeleri de kabul edildi.



Bir bakan öncülüğünde BDP ile sürpriz şekilde temas kuran Ak Parti, “Terörle Mücalede Kanunu’nda değişiklik yapma şartıyla destek” yanıtı aldı. BDP yönetimi daha sonra “5 kişiyle sınırlı destek” kararı aldı. AKP'lilerin, destek sözü sonrası BDP’lileri kuşatmaya alması ilginç görüntüler oluştururken, 5-8 arası fire verdiği hesaplanan AKP, ilk kritik maddede işinin kolay olmadığını gördü.



Paketin en kritik maddelerinden biri olan 8. madde, önceki gece 337 oyla kabul edildi. 8. madde için 337 kabul, 72 ret ve 5 çekimser oy kullanıldı. 8. madde oylamasına, bağımsız milletvekilleri Mehmet Zekai Özcan, Feyzi İşbaşaran, Recai Birgün ve Seyit Eyüboğlu ile TP Yozgat Milletvekili Yaşar Öztürk katıldı. BDP’den de grup başkan vekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız ile Pervin Buldan, Sebahat Tuncel ve Şerafettin Halis “evet” oyu verdi. Yıldız, BDP’nin oyunun rengini “destek verdik ‘evet’ oyu kullandık” diye açıkladı.





Fire 5 - 8 arasında



Oy istatistiklerine ve açıklamalara göre, AKP'nin bu maddede 5 - 8 fire verdiği hesaplandı. 335 oyu bulunan AKP'ye 5 BDP, 4 bağımsız ve 1 TP’den destek geldiği varsayıldığında, kabul oylarının 345 çıkması gerekiyordu. 8. madde için 337 “kabul” oyu kullanıldığı için ortaya çıkan 8 firenin AKP'den kaynaklandığı vurgulandı.



Kulislerde, bağımsızlardan Özcan, İşbaşaran ve Birgün’ün 8. maddeye “kabul oyu” vermediği dile getirildi. Bu nokta dikkate alındığında bile, AKP'nin en az 5 fire verdiği görüldü. İlk 7 maddenin oylamasında 69-72 aralığında seyreden ret oylarında ciddi artış olmaması, ancak çekimser oyların 5’e yükselmesi, AKP firelerinin ‘çekimser taraf’a kaydığı değerlendirmesine yol açtı.

Böylece AKP'nin, BDP ve bağımsız milletvekillerinin desteği olmadan, tartışmalı maddeleri 330 sınırının üzerinde rahatlıkla geçirmesinin zor olduğu ortaya çıktı.



Paketin, ombudsmanın TBMM tarafından seçilmesini düzenleyen 9. maddesinin oylamasında; 334 kabul oyuna karşın, 70 ret ve 2 çekimser oy çıktı.



Siyasi partinin kapatılmasına yol açan kişilerin milletvekilliğinin düşürülmesi hükmünün anayasadan çıkartılmasını öngören paketin 10. maddesi de 3 çekimser ve 70 ret oyuna karşın 335 oyla kabul edildi.





Kabul 338’e ulaştı



Yine bağımsız milletvekillerinin desteğiyle paketin, TBMM Başkanlık Divanı’nın görev süresini düzenleyen 11. maddesi 70 ret ve 1 çekimsere karşı 338 oyla kabul edildi.

Önceki maddelerde en yüksek 337’ye ulaşan AK Parti böylece 4 günlük oylamalarda rekora ulaşmış oldu.





Yıldız: Desteğimiz sembolik



Yıldız, BDP’nin bu tavrını “Tavrımız oylama anında belirlenmedi. Partisi sürekli kapatılan bir gelenekten geliyoruz. Bu düzenlemeye kayıtsız kalamazdık. Çatlak görüntüsü vermemek için sadece 5 arkadaşımızın oy kullanmasını kararlaştırdık. Gizli oylamada grup kararı alınamaz ama kabul oyu kullanarak sembolik destek verdik” sözleriyle açıkladı. Sakık da destek kararının parti yönetimine ait olduğunu vurguladı ve 5 BDP’linin de “evet” oyu verdiklerini söyledi.





Perde arkası



8. madde öncesi AKP'nin bir bakan aracılığıyla önceki akşam BDP ile temasa geçtiği ve söz konusu maddenin demokratikleşme yolunda önemli adım olduğunu aktardığı öğrenildi. Bu bakanın Adalet Bakanı Sadullah Ergin olduğu öne sürülürken, AKP BDP’ye “parti kapatmadan en çok siz mustarip oldunuz” mesajı gönderdi.



BDP de, KCK’ya yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan 1453 BDP’li yönetici ve belediye başkanı ile taş atan çocukları cezaevinden kurtaracak düzenlemenin TMK’da yapılmasını şart koştu.



8. maddeye kayıtsız kalınamayacağı kararına varan BDP yönetimi, “sınırlı katkı” vereceklerini AKP yönetimine iletti.



Oylamaya geçildiğinde Diyarbakırlı Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, AKP Diyarbakır milletvekilleri İhsan Arslan, Kudbettin Arzu ve Gaziantep Milletvekilli Mahmut Durdu, BDP sıralarına gelerek Sırrı Sakık’ın etrafını kuşattı. Temasın ardından Sakık çıkarak kuliste BDP’lilerle bir araya geldi. Kısa süre sonra 5 BDP’li milletvekili şaşkın bakışlar arasında oy kullandı. BDP’lilerin tavrına şaşıran CHP’li İsa Gök, BDP’li Yıldız ve Halis’le sohbet etti.





