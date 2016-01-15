8 maddede Davos Zirvesi

Dünyanın önde gelen işadamları ve siyasetçilerini bir araya gelerek küresel sorunların tartışıldığı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 20-23 Ocak tarihlerinde İsviçre’nin Davos kasabasında yapılacak.

İşte 8 soruda Davos Zirvesi:

1. Davos Zirvesi nedir?

Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlendiği için "Davos Zirvesi" de denilen "Dünya Ekonomik Forumu" (WEF) 1971 yılında, Cenevre Üniversitesi'nde işletme profesörü Klaus Schwab tarafından kuruldu. Amaç, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için bir platform oluşturmaktı. Siyasi liderler foruma ilk kez 1974 yılında davet edildi.

Dünya Ekonomik Forumu, önde gelen işadamları ve siyasetçileri bir araya getirerek küresel sorunların tartışıldığı bir zirve haline geldi. Forum, konferansların yanı sıra araştırma raporları da yayınlıyor.

2. 2016 zirvesi ne zaman gerçekleşecek?

İsviçre'nin Cenevre kentine bağlı Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu Genel Merkezi'nde gerçekleşecek zirve 20-23 Ocak tarihleri arasında devam edecek. WEF bu yıl, 40'tan fazla devlet lideri ve 2 bin 500'ü aşkın katılımcıyı ağırlayacak.

3. Türkiye'yi kim temsil edecek?

Geçen yılki zirveye 2009'dan bu yana ilk kez Başbakan düzeyinde katılan Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek. Davutoğlu'na Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşlik etmesi öngörülüyor.

Ocak 2009'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminde, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile katıldıkları "Gazze Ortadoğu'da Barış Modeli'' oturumunda Peres'in eleştirilerini yanıtlarken, panel yöneticisinin sürenin bittiğini söylerek konuşmasını kesmesi üzerine tepki göstermişti.

"Davos benim için bitmiştir. Daha da Davos'a gelmem" diyerek salonu terk eden Erdoğan'ın Peres'e "one minute" sözüyle yaptığı çıkış yakın tarihe geçmişti.

4. Dünyadan kimler katılacak?

Dört gün sürecek zirveye ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere Başbakanı David Cameron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun gibi isimler de katılacak.

Siyaset ve iş dünyası liderlerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri, dini temsilcilerin bir araya geleceği toplantılar sırasında liderlerin, ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

5. Kuzey Kore katılıyor mu?

WEF Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Rösler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin, uluslararası bir platformda küresel diyalog kurulabilmesi için foruma davet edildiği ancak hidrojen bombası denediği iddialarının ardından bu ülkenin foruma katılımına sıcak bakılmadığını söyledi.

Rösler, "Geçen hafta neler olduğunu hepimiz gördük ve nükleer denemeden sonra uluslararası küresel diyalog fırsatına yer olmayacağına karar verdik. Bu nedenle de davetimiz artık geçerli değil" dedi.

İsviçre hükümeti güvenliği sağlamak amacıyla 5 bine yakın askerin Davos'ta görev almasını onayladı.

6. Zirvenin ana gündeminde ne var?

Zirvenin ana konu başlığı "Dördüncü Sanayi Devrimi", yeni teknolojilerin siyaset, sosyal hayat ve ekonomik sistemlerde yarattığı dramatik etkiyi tartışmayı amaçlıyor. WEF Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab'a göre önceki sanayi devrimleri, enerji yönetimi, kitlesel üretimler ve bilginin işlenmesine odaklanırken Dördüncü Sanayi Devrimi buna ek olarak yapay zeka, makinalaşma, daha hızlı, daha küçük ve daha ucuz gelişmelerle üretim ve tüketim sürecini tamamen değiştiriyor.

Zirvede şu sorulara cevaplar aranacak:

Dördüncü sanayi devrimi sağlık, mobiklite, finansal hizmetler ve eğitim gibi sektörleri nasıl dönüştürecek? Teknoloji , gelir eşitsizliğini büyütmeden nasıl kullanılabilir? Teknoloji ve bilimdeki gelişmeler iklim değişikliğinden kamu sağlığına kadar problemlere nasıl çözüm bulabilir? Gelişen teknolojiler küresel teknoloji alanlarını değiştirecek mi?

7. Diğer başlıklar neler?

Dünya Ekonomik Forumu, "Dördüncü Sanayi Devrimi" ile bağlantılı olarak küresel güvenlikten sanata dört alt başlığı da ele alacak.

Küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 4 daraldığı ve emtia fiyatlarının son 12 yılın en düşüğüne gerilediği bir dönemde "Küresel Büyüme ve Emtia", Davos'un en önemli alt başlıklarından ilki olacak. Bu oturuma Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi'nin, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in ve IMF Başkanı Christine Lagarde'ın da katılması bekleniyor.

Karbon salınımın yüzde 2'nin altına çekileceği kararının alındığı Paris Anlaşması, Davos'ta tartışılacak diğer bir konu olacak. Bu toplantıda Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da hazır bulunacak.

Suriye krizinin giderek derinleştiği ve küresel terör tehdidinin arttığı 2015 yılı Davos'ta "Küresel Güvenlik Sorunları" başlığı altında ele alınacak. Başta Irak Başbakanı Haydar İbadi olmak üzere birçok Orta Doğu ve Afrika lideri oturuma katılacak.

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında dünya gelişimine katkıda bulunan sanatçılara 22'nci Kristal Ödülleri sunulacak. Çin'li aktrist Yao Chen, ünlü ABD'li oyuncu Leonardo Di Caprio, modern sanat alanında çalışmaları olan Danimarkalı Olafur Eliasson ve ünlü müzisyen Will.I.am ödülü alacaklar arasında. Ödül töreninin yanısıra gerçekleşecek "Sanat ve Kültür" oturumunda Türkiye'den yazar Elif Şafak da katılacak.

8. Kıbrıs meselesi tartışılacak mı?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un daveti üzerine Davos'a gidecek. Davos’taki Kıbrıs Zirvesi'nde mayıs ayından bu yana sürdürülen Kıbrıs müzakerelerinde gelinen durum değerlendirilecek.

Kıbrıs müzakerelerinde anlaşmazlıkların aşılması hususunda da BM Genel Sekreteri Ban'ın sunacağı öneriler de gündeme gelecek.