8 liralık ilaç 100 liradan satışa çıktı!

Bleocin, mitomycinden sonra şimdi de lösemi hastalarının kullandığı 'prinethol' isimli temel kanser ilacı bulunamaz oldu. 8 liralık ilaç, ancak 100 lira karşılığında temin edilebiliyor

Hürriyet ’ten Aysel Alp’in haberine göre büyük bölümü çocuklar olmak üzere Türkiye ’de yaklaşık 200 bin lösemi hastası bulunuyor. Lösemi tedavisinde kullanılan en önemli ilaçlardan olan ve 7.91 liradan satılan prinethol, bir buçuk aydır ‘yok’ listesine girdi. Şu anda sadece Türk Eczacıları Birliği’nden (TEB) temin edilebilen ilaç, hastalara 50 avrodan, yaklaşık 110 liradan satılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilacı ‘geri ödeme’ listesine almadığı için vatandaşın bu parayı tamamen cebinden karşılaması gerekiyor.

SGK’den kritik soru

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri, ithalatçı firmadan kendilerine gelen fiyat artışı başta olmak üzere herhangi bir talep olmadığı belirttiler. Bir yetkili, “2010 yılı Ocak ayından beri bu ilacın fiyatında bir indirim yapmamışız. Kaldı ki bu ilacı ithal eden VLD şirketi, ruhsatı kısa bir süre önce GSK firmasından devraldı. Dolayısıyla bu ilacın fiyatını bilerek aldı. Karlı olduğunu gördü ve aldı. Şimdi ne oldu da getirmekten vazgeçti? Yoksa fiyatı daha yüksek başka bir kanser ilacını mı piyasaya sürmeye hazırlanıyor” diye sordu.

TEB getiriyor

Firma temin etmediği için 1.5 aydır eczanelerde bulunmayan prinethol ilacını Türkiye ’ye Türk Eczacıları Birliği getiriyor. TEB Genel Sekreteri Harun Kızılay, bu tür durumlarda ilaç temin etmenin TEB’in yasal görevlerinden biri olduğuna dikkat çekerken, “Biz böyle durumlarda ilacı en uygun fiyattan getirmek üzere araştırma yaparız. Mümkün olursa doğrudan fabrikadan almaya çalışırız. Ama bu ilacı İsviçre ’den bir aracı vasıtasıyla getiriyoruz. Çünkü üretici firma doğrudan bize satmıyor. Dolayısıyla da biz şu anda vatandaşa 50 avrodan satıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise ilacın bulunamadığına ilişkin kendilerine de vatandaştan çok sayıda şikayet geldiğini belirtirken, sorunun nereden kaynaklandığını anlamak üzere çalışma yaptıklarını söylemekle yetindiler. Konuyla ilgili görüşme talebinde bulunduğumuz VLD Genel Müdüründen herhangi bir yanıt alamadık.

Bleocin ve Mitomycin’in fiyatı yükseldi

Karaborsaya düşen bleocin ile mitomycin ilaçlarında ise Sağlık Bakanlığı fiyat artırımına gitti. 7 Ağustos’tan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu bleocin için, kamu iskonto oranını yüzde 28’den yüzde 20’ye indirdi. Böylece, bleocinin alım fiyatı 24.9 liradan 33.4 liraya yükseldi.

SGK yetkilileri, aynı şekilde mitomycinin de fiyatının yükseldiğine dikkat çekerken, “Firmaların gerekçesi ortadan kalktı. Bakalım şimdi getireceler mi? Getirmezlerse başka niyetleri var demektir” diye konuştu.