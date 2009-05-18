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Spor

8 kulüp TFF'den lisans aldı

18 Mayıs 2009 14:21

Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Kulüp Lisans Sistemi çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda 8 Turkcell Süper Lig kulübüne lisans verilmesini onayladı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Sivasspor ve Trabzonspor kulüplerinin lisans almaya hak kazandıkları bildirildi.

Bu kulüplerin almaya hak kazandıkları lisans sayesinde, sportif başarıları doğrultusunda 2009-2010 sezonunda UEFA kulüpler müsabakasında mücadele edebilecekleri kaydedildi.

UEFA tarafından başlatılan ve 5 sezondan beri Türkiye'de düzenli olarak uygulanan Kulüp Lisans Sistemi'nin temel amacı; kulüplerin sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali açılardan var olan imkanlarını belli bir standarda ulaştırıp, bu seviyenin gelişimi ve sürekliliğini sağlamak.

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