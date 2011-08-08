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8 KİŞİ HAKKINDAKİ YAKALAMA TALEBİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 18:27

-8 KİŞİ HAKKINDAKİ YAKALAMA TALEBİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri''davası kapsamında, sanıklar Orhan Güçlü, Murat Uslukılıç, Meryem Kurşun, Hasan Ataman Yıldırım, Cem Şimşek, Altunay Şahin, Fatih Koca ve Recai Alkan hakkındaki yakalama talebini reddetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında sanıklar Orhan Güçlü, Murat Uslukılıç, Meryem Kurşun Hasan Ataman Yıldırım, Cem Şimşek, Altunay Şahin, Fatih Koca ve Recai Alkan'ın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alarak haklarında yakalama emri çıkarılmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, Yüksek Askeri Şura kararı kapsamında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ile Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında ise yakalama emri çıkartmıştı.  Dava, mahkemenin birleştirilmesine hükmettiği ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla, bu davanın duruşma günü olan 12 Eylül 2011 tarihinde görülecek.

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