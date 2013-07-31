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8 KESK üyesi tahliye oldu

DHKP-C üyesi olmakla suçlanan ve altı aydır tutuklu yargılanan KESK üyesi 8 kişi tahliye edildi. Usulü eksiklik nedeniyle reddedilen iddianame yeniden hazırlanacak.

31 Temmuz 2013 16:53

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'e 19 Şubat tarihinde düzenlenen DHPK-C operasyonunda 28 ilde gözaltına alınanlardan 8'i tutuklanmıştı.
 
Avukat Engin Gökoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Ankara TMK 10. Madde ile görevli "Özgürlük" Hâkimliği’ne yapılan tutukluluğa itiraz sonucu, altı aydır tutuklu bulunan sekiz kişi tahliye edildi. Savcılığın 12 Temmuz'da mahkemeye sunduğu iddianame "usulü eksiklikler" nedeniyle 25 Temmuz'da reddedildi. Yeni bir iddianame hazırlanacak.
 
Tahliye olan isimler ise şunlar: Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman Şimşek, BES eski MYK üyesi Abidin Sırma, SES eski MYK üyesi Arzu Koluaçık, EĞİTİM SEN Ankara 1 nolu Şube Kadın Sekreteri Acun Karadağ, Ankara 1 nolu Şube üyesi Gülcan Kalkan, Ankara 2 nolu şube üyeleri Mehmet Toğan, Dinçer Öztürk ile Düzce üyesi Salih Baydemi.
 
Gizlilik kararı nedeniyle iddianameyi görmediklerini söyleyen Gökoğlu, sanıkların DHKP-C'nin memur yapılanması içinde yer aldıkları suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.
 

Toplam 69 KESK'li cezaevinde

 
Şu anda çoğu 19 Şubat'taki operasyonda tutuklananlar dahil KESK üyesi 69 kişi tutuklu.
 
Eğitim Sen, SES, Tümbel Sen, BES, Yapı Yol Sen, Haber Sen üyesi tutuklulardan 15'i kadın.

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