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8. KATTAN DÜŞTÜ, BURNU BİLE KANAMADI SAMSUN (A.A)

30 Eylül 2010 22:33

-8. KATTAN DÜŞTÜ, BURNU BİLE KANAMADI SAMSUN (A.A) - 30.09.2010 - Samsun'un Atakum ilçesinde bir binanın 8. katındaki terasından baca boşluğuna düşen kişi hafif yaralandı. İstiklal Mahallesi 889. Sokak'ta, Samet Özçelik (24) bacanın nasıl tamir edildiğine bakmak için evlerinin yanındaki 8 katlı apartmanın terasına çıktı. Bastığı yerin kırılması üzerine baca boşluğuna düşen Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan Özçelik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Özçelik, ''Bastığım zeminin çürük olduğunu tahmin edemedim. Birden boşluğa sağa sola çarparak düştüm. Belki de boşluğun dar olması hayatta kalmamı sağladı'' dedi.

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