-8 kadının ölümüne 5 yıl İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 8 kadının servis aracında sele maruz kalarak hayatlarını kaybetmelerine ilişkin davada yargılanan firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu 5 yıl, İdare Müdürü Ferit Göncü 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'' suçundan firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu'na 5 yıl, İdare Müdürü Ferit Göncü'ye de 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanıklardan servis aracı şoförü Mehmet Oğur'un ise beraatini kararlaştırdı.