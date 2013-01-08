8 işçinin öldüğü maden ocağı 2 ay önce teftiş edilmiş, 5 eksiği bulunmuş!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Zonguldak Kozlu'da 8 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağındaki patlamaya hakkında bilgi verdi. Çelik, maden ocağının geçtiğimiz kasım ayında teftiş edildiğini ve 5 eksiğinin olduğunu açıkladı.



Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki metan gazının açığa çıkması sonucu dün 8 işçi hayatını kaybetti.

TTK Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin isimlerinin Hüseyin Kürekçi, Hasan Bozacı, Muharrem Yapıcı, Yüksel Koca, Ahmet Şekerci, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz ve Satılmış Arslan olduğunu söyledi.

Ölümlerin yaşandığı maden ocağına giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, aldığı brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, maden ocağının geçtiğimiz kasım ayında denetlendiğini ve 5 maddenin noksan olması nedeniyle cezalar kesildiğini söyledi. Çelik'e yöneltilen sorular arasında taşeron firmalar konusu da vardı.

Bakan Çelik, maden sektörünün çok riskli olduğuna işaret ederek, "İlk aldığımız bilgilere göre, -630 kodunun faaliyet alanı içerisinde olay günü itibariyle 27 işçi tertip edilmiş. Bunların maske ve koruyucu donanımları ile ilgili herhangi bir sorununun olmadığı bize ifade edilmiştir.

Ayrıca, gaz ölçümleme ile ilgili gerekli gaz ölçümlerinin yapıldığı, saat 11.19 sıralarında degajın çok ani gerçekleşmesi neticesinde, işçilerin kendilerin kurtarmalarının mümkün olmadığı bize verilen sunumda gördük.



16 Kasım'da teftiş



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, güvenlik teftişlerimizi tüm riskli alanlarda, iş kollarında sürdürüyoruz. Bu iş yerimizle ilgili 16 Kasım'da teftiş gerçekleştirilmiş.

5 madde noksan husus tespit edilmiştir. Bunların giderilmesiyle ilgili gerekli uyarılar yapılmıştı. Özellikle 2. maddede hazırlık çalışmaları dahil, tüm çalışmaları kapsayan müstakil bir sağlık ve güvenlik dokümanı oluşturulması ve risk değerlendirilmesi yapılması hususu teftişlerde belirtilmiştir. Ayrıca, idari para cezaları da ilgili şirketlere kesilmiş bulunmaktadır. Bunlar rutin yapılması gereken işlerdir.



'Başbakan aradı, bakan geliyor'



Fakat giden can geri gelmiyor. Hepimizi üzen bu olayı duyar duymaz sayın Başbakanımız yurt dışında olmasına rağmen, bizleri aradılar. Biz de zaten yola çıkmak üzereydik. Yarın Enerji Bakanımızda Zonguldak'a gelecek. Yaraya merhem, acıya merhem olma adına buradayız."



Taşeron firmalar



Çelik, bir başka gazetecinin TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde 2010'da yaşanan grizu patlamasında 30 taşeron işçinin hayatını kaybettiği hatırlatarak, taşeron firmalara bakış açısıyla ilgili sorusu üzerine, asıl işveren, alt işveren konusunda netice itibariyle hepsinin işveren olduğunu, asıl olanın kurallara uygun üretimin, çalışma ortamının olup olmadığı olduğunu aktardı.

Alt işverenlerin de olması gerektiğinin altını çizen Çelik, "Nasıl olmalı Bu bizim şu anda mutfakta çalıştığımız çok zor bir konu. Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve işverenlerin dahil olduğu ve birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. Bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Alt işveren de çalışsa, asıl işveren de olsa, kurallara uyulup uyulmadığı çok önemlidir. İnceleme de bu şekilde yapılacaktır. Çok yönlü soruşturmalar başlatıldı. Teknik, idari ve hukuki düzeyde çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.