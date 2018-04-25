T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 ilkokul öğrencisi 'cıva zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karaman'da 8 öğrenci Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edildi

25 Nisan 2018 01:28

Karaman'da cıva ile oynayan 8 öğrencinin, tedbir amacıyla Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Karaman Valiliği’nden, konu ile ilgili yapılan açıklamada, “23 Nisan 2018 tarihinde İbrahim Bey İlkokulunda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 adet kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra kutuları alarak okuldan ayrıldıkları anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi. 

Öğrencilerden ikisinin yanlarındaki 2 kutuyu eve giderken çöp konteynırına attığı, diğer öğrencinin ise kutuyu evine, daha sonra da annesi ile misafirliğe gittiği komşusuna götürdüğü aktarılan açıklamada, "Ailenin, bu maddenin zararlı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine maddeyle temas eden çocuklar hastaneye götürülmüştür. Çocukların gerekli tahlilleri yapılmıştır. Konu okul idaresi tarafından öğrenilir öğrenilmez, maddeyle temas ihtimali bulunan diğer öğrenciler de Karaman Devlet Hastanesine intikal ettirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Hastanedeki yetkililerin bu konuda sadece Ankara'da ileri tetkik yapılabildiğini belirtmesi üzerine 8 öğrencinin, rehber öğretmen ve aileleri refakatinde Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine götürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Öğrenciler Ankara'da müşahede altında tutulmaktadır. Tahlil sonuçlarına göre işlem yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Belediye Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, okulda eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin attıkları iki kutu yetkililerce çöpte bulunmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır."

 

ETİKETLER

ambulansilkokulöğrencicıvazehirlenme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24