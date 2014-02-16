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8 ilin valisi değişti, 6 vali merkeze alındı!

Cumhurbaşkanı Gül'ün imzaladığı kararnameyle aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'un da bulunduğu 8 valinin yeri değişti. Kararnameyle 6 vali merkeze atandı

16 Şubat 2014 05:39

Yeni Valiler Kararnamesi ile 8 ilin valisi değişti, 6 ilin valisi merkeze alındı. Merkez Valiliği'ne atanan isimler arasında şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Selami Altınok da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün imzaladığı 14 kişilik Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameye göre Aksaray Valisi Selami Altınok, Bolu Valisi İbrahim Özçimen, Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar, Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, Iğdır Valisi Ahmet Pek ve Uşak Valisi Mehmet Ufuk Erden merkeze alındı.

Hukuk Müşaviri Şeref Ataklı Aksaray Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Hamdi Nayir Bilecik Valiliği'ne, Küçükçekmece Kaymakamı Orhan Öztürk Bitlis Valiliği'ne, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları Bolu Valiliği'ne, Kayseri Vali Yardımcısı Davut Haner Iğdır Valiliği'ne, Merkez Valisi Orhan Alimoğlu Karabük Valiliği'ne, Karabük Valisi İzzettin Küçük Şanlıurfa Valiliği'ne ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı Seddar Yavuz da Uşak Valiliği'ne atandı.

 

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