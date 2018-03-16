8 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde polisin düzenlediği \'Bal tuzağı 3\' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5\'i kadın 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kurdukları siteler üzerinden yurt içi ve yurt dışından gelen kadınlara fuhuş için müşteri ve yer temin ettikleri, fuhuş yapan kadınları minibüsle müşterilerin evlerine gönderdikleri öne sürülen kişilere yönelik geçen salı günü operasyon başlattı. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Aydın, Elazığ ve Kastamonu\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20\'si emniyet müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 5\'i kadın 22 kişi bu sabah devlet hastanesinde sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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