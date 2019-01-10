8 ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde okullar tatil edildi.

Niğde



Niğde‘de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.



Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Nevşehir



Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.



Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi. Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yaşı ve soğuk havadan dolayı don ve buzlanmaya karşı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 10 Ocak Perşembe günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bitlis

Bitlis Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Van



Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar yarın (10 Ocak 2019) için tatil edildi.

Bingöl

Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.



Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Kars



Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.



Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde eğitime 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak



Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı bugün eğitime ara verilirken, olumsuz havanın etkisinin sürmesi üzerine okullar yarın da tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapıla yazılı açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizdeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün ara verilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki hamile ve engelli kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacak" denildi.