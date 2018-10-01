T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 13'ü asker 14 kişi gözaltına alındı

01 Ekim 2018 14:29

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda, 13\'ü asker 14 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, İzmir, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Giresun ve Sakarya\'da düzenlenen operasyonlarda 7\'si görevde 13 asker dahil 14 kişi gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİFETÖPDYSilahlı KuvvetleriKocaeli Cumhuriyet BaşsavcılığıKocaeli Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleKocaeliHatay Kayseri Kahramanmaraş GiresunSakarya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24