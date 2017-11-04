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8 ilde eskort sitelerine yönelik operasyon

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA'da merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 'Eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla 4'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı

04 Kasım 2017 19:07

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, \'Eskortluk sitesi\' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla 4\'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği\'nde görevli ekipler, eskort sitelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 37 eskort sitesi ve buralara 1000 ile 2 bin 500 lira arasında ilan ücreti verip fuhuş yapan 240 kadın takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından polisler, Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Düzce, Malatya ve Amasya\'da operasyon düzenledi. Polisin eşzamanlı operasyonunda \'Hoca\' takma isimli çete lideri olduğu iddia edilen 33 yaşındaki H.A.\'nın  da arasında bulunduğu 4\'ü kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı.
RAKİP SİTELERE SİBER SALDIRI
Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, \'Fuhuşa aracılık, fuhuş amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği ve örgüte yardım\' suçlamasıyla sorgulanmak üzere Emniyet\'e götürüldü. Operasyonun ayrıntıları da belli oldu. Çetenin, fuhuş işinden yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık gelir elde ettiği belirlendi. Çete lideri olduğu öne sürülen H.A.\'nın kız arkadaşı E.Y.\'nin banka hesabını aylık 10 bin lira karşılığında çete için kullandırdığı, S.Ö. ve E.K.\'nin örgüte bilişim alanında teknik destek verdiği ve rakip olarak görülen başka eskort sitelerine siber saldırı yaptıkları belirtildi.

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