8 ilde eğitime kar ve buzlanma engeli

Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar 8 Ocak Salı günü tatil edildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği kaydedildi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Balıkesir

Balıkesir'in Manyas ilçesinde de Kaymakamlık, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Ağrı

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise kentte etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Adıyaman

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis

Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Tunceli'de eğitime kar engeli

Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Karaman'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.